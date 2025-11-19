El Colegio de Abogados de Huelva y la Junta de Andalucía refuerzan la colaboración en materia tributaria y de atención al ciudadano

El Colegio de Abogados de Huelva y la Junta de Andalucía han celebrado una reunión institucional en la que se analizaron las vías de colaboración entre ambas instituciones para mejorar la atención a los ciudadanos y facilitar los trámites tributarios.

El encuentro contó con la presencia de las delegadas de Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Lucía Núñez, y de Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, Carmen Céspedes, así como del presidente del Colegio de Abogados de Huelva, Antonio José Bernal.

Entre los asuntos tratados destacó el Convenio de Colaboradores Sociales, firmado y prorrogado en 2024 hasta 2028, que permite una estrecha colaboración entre el Colegio y la Agencia Tributaria de Andalucía (ATRIAN). Actualmente, 400 colegiados del Colegio de Huelva están adheridos al convenio, y en 2024 245 profesionales presentaron documentación a través de la plataforma de ATRIAN, registrando 11.000 documentos que representan operaciones por un valor de 8,7 millones de euros.

Asimismo, se abordó una nueva propuesta de convenio para la gestión de citas de atención especializada, en la que el Colegio actuaría como canalizador para mejorar la atención directa a los ciudadanos.

Durante la reunión también se analizaron las mejoras en los servicios de la Agencia Tributaria Andaluza, entre las que destaca el pago mediante Bizum, ya disponible en el modelo 621 y que se prevé extender al resto de modelos en los próximos meses, agilizando los trámites y aumentando la comodidad y accesibilidad para los usuarios.