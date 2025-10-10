‘Cognitivamente’ bate récord en Huelva con 347 participantes y refuerza sus talleres
El programa de estimulación cognitiva para personas mayores amplía su alcance en distintos barrios de la ciudad ante la alta demanda
La nueva edición de ‘Cognitivamente’, impulsada por el Ayuntamiento de Huelva en colaboración con Cruz Roja, ha alcanzado un récord histórico con 347 personas inscritas. Para atender a todos los participantes, se celebrarán ocho talleres semanales, duplicando los turnos en los centros Gota de Leche y Cristina Pinedo, y sumando grupos en el Centro Social Joaquín Martín del Torrejón, el Centro Social Lazareto, Los Desniveles de La Orden y un grupo común que agrupa a asociaciones de vecinos como Santa Ana, Santa Bárbara y Andariegos.
El programa combina ejercicios de estimulación cognitiva —para trabajar memoria, atención, concentración, pensamiento crítico y creatividad— con hábitos saludables como alimentación equilibrada y actividad física regular. De esta manera, no solo se potencia la capacidad intelectual de los participantes, sino que también se fomenta su autonomía, autoestima y bienestar social, contribuyendo a combatir la soledad en la edad avanzada.
Gracias a su eficacia y a la recomendación de los propios participantes, ‘Cognitivamente’ se consolida como un recurso esencial para el envejecimiento activo y saludable en Huelva, extendiendo su impacto a los distintos barrios de la ciudad.