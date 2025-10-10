‘Cognitivamente’ bate récord en Huelva con 347 participantes y refuerza sus talleres

La nueva edición de ‘Cognitivamente’, impulsada por el Ayuntamiento de Huelva en colaboración con Cruz Roja, ha alcanzado un récord histórico con 347 personas inscritas. Para atender a todos los participantes, se celebrarán ocho talleres semanales, duplicando los turnos en los centros Gota de Leche y Cristina Pinedo, y sumando grupos en el Centro Social Joaquín Martín del Torrejón, el Centro Social Lazareto, Los Desniveles de La Orden y un grupo común que agrupa a asociaciones de vecinos como Santa Ana, Santa Bárbara y Andariegos.

El programa combina ejercicios de estimulación cognitiva —para trabajar memoria, atención, concentración, pensamiento crítico y creatividad— con hábitos saludables como alimentación equilibrada y actividad física regular. De esta manera, no solo se potencia la capacidad intelectual de los participantes, sino que también se fomenta su autonomía, autoestima y bienestar social, contribuyendo a combatir la soledad en la edad avanzada.

Gracias a su eficacia y a la recomendación de los propios participantes, ‘Cognitivamente’ se consolida como un recurso esencial para el envejecimiento activo y saludable en Huelva, extendiendo su impacto a los distintos barrios de la ciudad.