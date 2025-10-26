Los clubes de lectura municipales celebran un encuentro en la Feria del Libro de Huelva

Los clubes de lectura de las bibliotecas municipales de Huelva han celebrado un encuentro especial en el marco de la 49 Feria del Libro de Huelva, organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento a través de la Red Municipal de Bibliotecas Públicas. La jornada ha contado con una conferencia impartida por el escritor y periodista Daniel Blanco Parra, titulada “Clubes de lectura: espacios de diálogo, cohesión y crecimiento colectivo”, a la que también asistió el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina.

Durante su intervención, Blanco destacó el valor de la lectura compartida como herramienta cultural y social, repasando la historia de los clubes de lectura desde las tertulias ilustradas del siglo XVIII hasta su papel actual en bibliotecas y espacios digitales. Molina, por su parte, subrayó el crecimiento de estos grupos en la ciudad y su “importante labor de dinamización y fomento del hábito lector entre los onubenses”.

La actividad, celebrada coincidiendo con el Día de las Bibliotecas, se enmarca dentro del compromiso municipal por promover la lectura, la convivencia y el acceso libre a la cultura. La Red de Bibliotecas Públicas de Huelva mantiene abiertos sus clubes de lectura durante todo el año en los centros Almudena Grandes, Miguel Hernández y Rogelio Buendía, entre otros.