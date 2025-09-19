Ciudad verde: impulso a la movilidad urbana sostenible y educativa

La jornada ‘Movilidad Urbana Sostenible. Hacia una ciudad verde’, organizada por el Ayuntamiento en colaboración con la delegación territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, el Consorcio de Transportes Metropolitanos Costa de Huelva y AUSSA Parkings, ha reunido esta mañana a expertos, docentes y estudiantes para presentar iniciativas que fomentan un transporte más ecológico y seguro.

Entre las acciones destacadas figura el ‘Día sin Coches’ del lunes 22 de septiembre, en el que la Empresa Municipal de Transporte Urbano (EMTUSA) ofrecerá autobuses gratuitos en todas sus líneas, incentivando el uso del transporte público.

La jornada también ha servido para presentar avances tecnológicos: autobuses eléctricos, cargadores eléctricos, marquesinas inteligentes con paneles solares y monitores en tiempo real y la primera plataforma vectorial elevada adaptada en la ciudad.

En el ámbito educativo, la iniciativa ‘Educando en Movilidad’ ha contado con la participación de alumnos del IES José Caballero y del IES La Rábida, quienes han elaborado vídeos sobre el uso correcto de patinetes eléctricos, convirtiéndose en promotores de buenas prácticas para toda la comunidad.

Además, se debatió sobre la movilidad activa, el transporte público y la nueva red de bicicletas eléctricas, consolidando estas jornadas como un espacio de aprendizaje y reflexión para avanzar hacia una ciudad más sostenible y saludable.