Cientos de personas claman en Huelva por el fin de la violencia en Palestina

Cientos de personas se han concentrado esta tarde en Huelva para participar en la manifestación convocada por la Plataforma Huelva con Palestina, una movilización que ha llenado las calles del centro de la capital con banderas, pancartas y kufiyas en señal de apoyo al pueblo palestino.

Bajo el lema “Contra el genocidio, por una paz sin impunidad”, la marcha partió a las 19:00 horas desde la Rotonda de los Bomberos, recorriendo varias calles de la ciudad en un ambiente de reivindicación y solidaridad.

Imagen de la manifestación. / Fotografía: Huelva con Palestina.

Los participantes han denunciado la grave situación humanitaria en Gaza y exigido el fin de la ocupación y la violencia sobre la población palestina. Desde la organización se ha subrayado la necesidad de “romper el silencio” ante los ataques que, aseguran, están causando “una tragedia sin precedentes”.

Durante el recorrido, los manifestantes corearon consignas en favor de la paz, la justicia y los derechos humanos, en una jornada marcada por la alta participación y el tono pacífico de la protesta.

La convocatoria, que forma parte de una serie de movilizaciones en distintas ciudades del país, pretende mantener viva la conciencia social y el compromiso ciudadano frente al conflicto palestino-israelí.