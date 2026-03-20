El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Huelva pone el foco en los riesgos químicos en el trabajo

El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Huelva ha acogido una jornada formativa centrada en la exposición a riesgos químicos en el entorno laboral, en la que han participado medio centenar de profesionales entre técnicos de prevención, responsables de seguridad, empresas y alumnado especializado.

El encuentro, enmarcado en la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024-2028, ha sido inaugurado por el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Juan Carlos Duarte, quien ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas en una provincia con un importante tejido industrial y químico.

Durante la jornada se han abordado las enfermedades profesionales derivadas de la exposición a agentes químicos, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y salud laboral, así como de cumplir con la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales.

El seminario ha permitido analizar estos riesgos desde una perspectiva multidisciplinar, combinando aspectos técnicos y psicosociales, y poniendo especial atención en agentes poco visibles como el radón y otros gases presentes en determinados entornos de trabajo.

La actividad ha contado con la colaboración de entidades y empresas como Mutua MAZ, Atalaya Mining y Atlantic Copper, que han compartido experiencias y buenas prácticas en la gestión de la higiene industrial y el control de estos riesgos en sus instalaciones.

Además, han participado alumnos del área de Química del Centro Integrado de Formación Profesional José Luis Graíño, lo que ha permitido acercar la formación preventiva a futuros profesionales del sector.

Con este tipo de jornadas, la Consejería de Empleo refuerza su compromiso con la seguridad laboral, promoviendo herramientas y conocimientos que contribuyan a entornos de trabajo más seguros y sostenibles en la provincia.