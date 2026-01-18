El Centro de la Comunicación retoma en el segundo trimestre los talleres escolares sobre periodismo y medios

El Centro de Comunicación Jesús Hermida ha retomado en este segundo trimestre del curso lectivo las visitas guiadas al museo de los medios de comunicación y la programación de talleres escolares, después del balance positivo registrado en los primeros meses del año académico, en los que participaron alrededor de 400 alumnos de distintos centros educativos de Huelva y su provincia.

Las actividades están dirigidas a alumnado de Primaria, Secundaria y Bachillerato y ofrecen una experiencia educativa e inmersiva que permite conocer la evolución histórica del periodismo y profundizar en la figura y el legado profesional de Jesús Hermida, uno de los comunicadores más influyentes de la historia reciente de España.

Con este programa, el Centro refuerza su vertiente educativa y divulgativa, acercando a los jóvenes al mundo de la comunicación desde una perspectiva didáctica y participativa, fomentando valores como el pensamiento crítico, la creatividad, el trabajo en equipo y el consumo responsable de la información.

Entre los talleres ofertados destaca el de creación de periódicos, que permite al alumnado explorar la historia de la prensa escrita y sus técnicas tradicionales mediante la elaboración de un diario propio. A través de esta actividad se trabajan la escritura creativa, el dibujo como herramienta comunicativa y la cooperación entre los participantes.

La programación incluye también el taller de Fake News, dirigido a estudiantes de Secundaria y Bachillerato, centrado en el desarrollo del pensamiento crítico y en la identificación de noticias falsas mediante el análisis de titulares, imágenes y contenidos, así como en el aprendizaje de estrategias básicas para contrastar la información sin depender exclusivamente de herramientas digitales.

Las actividades se completan con una visita guiada al museo de los medios de comunicación y a la trayectoria profesional de Jesús Hermida, ofreciendo al alumnado una visión integral de la historia del periodismo y de la comunicación audiovisual.

Los centros educativos interesados pueden solicitar su participación indicando curso y número de alumnos, con un máximo de 50 estudiantes por visita. Desde el Ayuntamiento de Huelva se anima a los centros de la capital y la provincia a sumarse a esta propuesta, que consolida al Centro de la Comunicación Jesús Hermida como un referente educativo y cultural en la ciudad.