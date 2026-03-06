La Casa Colón muestra el legado británico de Huelva

La Casa Colón continúa avanzando en su proceso de renovación con la puesta en marcha de un proyecto de digitalización de contenidos que permitirá modernizar sus espacios interpretativos y expositivos y mejorar la experiencia de los visitantes.

La iniciativa se enmarca dentro del proceso de musealización del antiguo Hotel Colón y contempla la creación de herramientas tecnológicas y recursos audiovisuales que permitirán conocer la historia del edificio y su contexto histórico de una forma más dinámica, interactiva e inmersiva.

Según ha explicado la concejal de Turismo del Ayuntamiento de Huelva, Pastora Giménez, el proyecto incluye la digitalización y recreación en 3D de entre 15 y 20 piezas históricas vinculadas al antiguo hotel y a la presencia británica en la ciudad, entre ellas mobiliario original, objetos de la vida cotidiana o equipaciones deportivas del histórico Huelva Recreation Club del siglo XIX.

Además, se realizarán reconstrucciones virtuales de gran escala para mostrar la evolución urbana de Huelva antes y después de la llegada de la colonia británica. Estas recreaciones permitirán visualizar espacios históricos como el antiguo Velódromo, el Hospital Británico, el muelle de la Rio Tinto Company Limited o el complejo original del Hotel Colón.

Entre los recursos previstos destaca también la creación de cuadros animados en los que retratos de personajes históricos relacionados con el hotel, como Guillermo Sundheim o el arquitecto José Pérez Santamaría, cobrarán vida para narrar anécdotas y episodios vinculados al edificio.

El proyecto incluirá además un espacio denominado “Espejo del pasado”, que permitirá contemplar mediante recreación digital cómo era el histórico Salón de Chimeneas a finales del siglo XIX y principios del XX.

Como propuesta más innovadora se desarrollará una experiencia inmersiva en 360 grados mediante gafas de realidad virtual que recreará el desaparecido comedor del Hotel Colón, permitiendo al visitante trasladarse a la época en la que el edificio acogía grandes banquetes y encuentros sociales.

La iniciativa se completará con audiovisuales temáticos, un recorrido virtual y una aplicación de visita guiada con hologramas en realidad aumentada. Todo ello forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino “Huelva, The British Legacy”, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.