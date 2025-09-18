La capital sigue recibiendo nuevas imágenes marianas en la antesala de la Magna del próximo sábado

La cuenta atrás para la Magna Mariana de Huelva sigue avanzando y la ciudad comienza a transformarse con la llegada de las imágenes que participarán en la cita histórica del próximo sábado 20 de septiembre. En las últimas horas se han incorporado nuevas tallas procedentes de diferentes localidades de la provincia, que han sido recibidas con fervor por numerosos fieles.

Colgaduras en homenaje a la Virgen de la Bella de Lepe.

Tras la llegada en la jornada anterior de una de las patronas más destacadas de la provincia, la Virgen de Montemayor de Moguer, este jueves se irán sumado otras imágenes marianas, entre ellas las de Palos de la Frontera (Virgen de los Milagros) y Lepe (Virgen de La Bella), que se integrarán en los templos designados en la capital para preparar su participación en el gran desfile procesional. No será las únicas, ya que casi todas deben llegar entre hoy y mañana para que la tarde del sábado la fe mariana inunde las calles de Huelva.

Huelva se engalana para la Magna Mariana.

Los traslados, que se están llevando a cabo en horarios nocturnos y vespertinos para facilitar el acompañamiento de los devotos, están dejando estampas de gran emoción tanto en las calles de origen como en los barrios onubenses que acogen a las vírgenes.

El dispositivo municipal y cofrade trabaja ya en la organización de los accesos, la seguridad y la acogida de cada imagen, en un calendario que se intensificará durante los próximos días, cuando se complete el traslado de todas las patronas participantes. La capital onubense vive así un ambiente creciente de expectación a las puertas de un acontecimiento sin precedentes que reunirá a la provincia en torno a la devoción mariana.