La capital contabiliza más de un centenar de incidencias por las lluvias torrenciales

La ciudad de Huelva ha vivido una jornada complicada marcada por las fuertes lluvias que han provocado más de un centenar de incidencias, principalmente por acumulaciones de agua en calles y viviendas. El Ayuntamiento ha activado desde primera hora todos sus servicios de emergencia y ha destacado la importancia de los trabajos preventivos y de mantenimiento realizados por Aguas de Huelva y el Área de Infraestructuras, que han permitido responder con eficacia ante la tromba caída.

Los Bomberos han realizado hasta el momento 108 actuaciones, centradas en achiques, retirada de obstáculos y asistencia a zonas anegadas. Protección Civil ha mantenido un retén permanente en el Paseo Marítimo y en la barriada de La Navidad, dos de los puntos más afectados por el riesgo de inundaciones.

Por su parte, la Policía Local ha intervenido en distintos tramos de la ciudad donde se registraron acumulaciones de agua que dificultaban la circulación, mientras que la Concejalía de Servicios Sociales ha mantenido contacto constante con Cruz Roja, Cáritas, Inserta, Huelva Acoge y otras organizaciones para coordinar la atención a personas en situación vulnerable.

El Ayuntamiento ha informado de que las infraestructuras municipales están respondiendo adecuadamente, aunque los equipos técnicos continúan desplegados para resolver las incidencias más urgentes y reforzar los dispositivos durante toda la tarde.

Desde el Consistorio se ha querido agradecer el esfuerzo y la coordinación de todos los profesionales implicados —Bomberos, Policía Local, Protección Civil y Aguas de Huelva— por su labor frente a un episodio meteorológico excepcional que ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de la ciudad.