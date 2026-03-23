Campus Rural 2026 ofrece prácticas remuneradas en pueblos de Huelva

La Universidad de Huelva ha abierto la convocatoria del Programa Campus Rural 2026, una iniciativa estatal que busca acercar el talento joven al mundo rural mediante prácticas remuneradas en municipios de menos de 5.000 habitantes. El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el próximo 31 de marzo.

El programa, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en colaboración con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la CRUE y las universidades públicas, tiene como objetivo reforzar la cohesión territorial y generar nuevas oportunidades tanto para estudiantes como para entidades rurales.

Campus Rural permite a alumnos de grado y máster realizar prácticas de entre dos y cinco meses en ayuntamientos, mancomunidades, empresas o entidades sin ánimo de lucro ubicadas en zonas rurales. Una de sus principales ventajas es que no supone coste para las entidades participantes, ya que la iniciativa cubre íntegramente la remuneración de los estudiantes —1.000 euros mensuales— y su cotización a la Seguridad Social.

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha subrayado el carácter “excepcional” del programa, destacando su capacidad para llevar conocimiento a los municipios y fomentar el arraigo juvenil. Además, ha animado a las entidades a facilitar alojamiento a los participantes para favorecer su estancia. En la pasada edición se gestionaron nueve plazas en la provincia, cifra que podría alcanzar las quince este año.

Por su parte, el rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez, ha señalado que esta iniciativa encaja con el objetivo de extender el impacto del conocimiento a toda la provincia. Según ha explicado, el programa permite trasladar la formación universitaria a zonas afectadas por la despoblación, contribuyendo a dinamizar el territorio.

Campus Rural se consolida así como una herramienta clave para conectar universidad y mundo rural, impulsar oportunidades para los jóvenes y favorecer un desarrollo más equilibrado y sostenible en la provincia de Huelva.