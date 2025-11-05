La Cámara de Comercio de Huelva reclama en Bruselas la conexión ferroviaria Andalucía–Algarve

El presidente de la Cámara de Comercio de Huelva, Daniel Toscano, ha aprovechado su participación en el Parlamento Europeo de Empresas, celebrado en Bruselas, para reivindicar la línea de alta velocidad Sevilla–Huelva–Faro como “eje vertebrador del suroeste europeo” y reclamar el impulso de esta conexión ferroviaria entre Andalucía y el Algarve portugués.

Durante el encuentro, organizado por Eurochambres, la Cámara de España y el Parlamento Europeo, Toscano trasladó al eurodiputado del Partido Popular Europeo, Borja Jiménez, el manifiesto en favor de esta infraestructura estratégica, solicitándole que lo haga llegar a la Eurocámara y se sume a la iniciativa.

Según explicó el presidente cameral, esta conexión “representa una oportunidad clave para reforzar la cohesión territorial, la movilidad y la competitividad empresarial del suroeste peninsular”, al tiempo que serviría para acercar dos eurorregiones actualmente incomunicadas por tren.

Toscano aprovechó su intervención para denunciar también la “situación de bloqueo” del aeropuerto privado ‘Cristóbal Colón’, una infraestructura que considera esencial para el futuro de la provincia. “Resulta incomprensible que una inversión cien por cien privada lleve más de quince años de despacho en despacho sin respuesta definitiva”, lamentó, criticando la “dejación de funciones” del Gobierno central.

El dirigente onubense concluyó subrayando que “Europa debe mirar hacia el sur y apostar por conectar y dinamizar territorios con enorme potencial como el onubense”, reiterando el compromiso de la Cámara de Comercio de Huelva de seguir defendiendo las infraestructuras que necesita la provincia “en todos los foros posibles”.

El Parlamento Europeo de Empresas es una cita organizada por Eurochambres y el Parlamento Europeo, con la participación de la Cámara de Comercio de España y su red territorial, que reúne a empresarios, eurodiputados y representantes de la Comisión Europea para debatir sobre las principales cuestiones que afectan al tejido económico y empresarial del continente.