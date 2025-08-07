La calle Mackay Macdonald de Huelva será renovada por completo con mejoras en saneamiento y nuevo asfaltado

La calle Mackay Macdonald de Huelva está siendo objeto de una intervención integral que solucionará tanto los problemas del alcantarillado como el mal estado del firme. Las obras, que comenzaron el pasado 14 de julio, se centran en la mejora del sistema de saneamiento y abastecimiento de agua, y culminarán con la renovación completa del asfaltado entre la plaza de Los Litris y el número 7 de la calle Federico Mayo.

La actuación está coordinada entre Aguas de Huelva y el área de Infraestructuras del Ayuntamiento, y forma parte del Plan de Asfaltado Municipal 2025, que contempla una inversión superior al millón de euros en 12 barrios de la ciudad. Esta calle se suma al plan con una intervención profunda y necesaria, debido a los problemas persistentes de socavones, baches e inundaciones, agravados por el desgaste provocado por el tráfico intenso.

Visita a las obras de la calle Mackay Macdonald / Fotografía: Ayuntamiento de Huelva.

Los trabajos, que tienen un plazo de ejecución de ocho semanas y concluirán a mediados de septiembre, incluyen la sustitución de 140 metros de colector de hormigón por uno de PVC, el reemplazo de siete pozos de registro y dos acometidas. Posteriormente, se renovarán dos conducciones de abastecimiento con el objetivo de eliminar tramos de fibrocemento y garantizar la calidad del agua en la zona.

Una vez finalizadas estas labores, se procederá al asfaltado completo de la vía, dando respuesta a una demanda vecinal y mejorando tanto la movilidad como la seguridad de conductores y peatones.

Desde el Ayuntamiento y Aguas de Huelva destacan la importancia de estas actuaciones coordinadas, que permiten optimizar recursos y maximizar el impacto de cada intervención, garantizando un servicio más eficiente y duradero para los vecinos.