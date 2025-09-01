La calle Antón de Alaminos permanecerá cerrada al tráfico durante cinco días

El Ayuntamiento de Huelva ha informado que la calle Antón de Alaminos permanecerá cerrada al tráfico desde el 1 hasta el 5 de septiembre de 2025, en horario de 8:00 a 15:30 horas, debido a trabajos de canalización que se van a llevar a cabo en el tramo comprendido entre Arias Montano y la Avenida Escultora Miss Whitney.

Durante estos días, los conductores deberán buscar rutas alternativas, ya que el corte será total. El consistorio ha pedido disculpas por las molestias que estas obras puedan ocasionar y ha recordado que forman parte de las actuaciones necesarias para mejorar las infraestructuras de la ciudad.