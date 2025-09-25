Buscar
jueves. 25.09.2025
El tiempo
  • Condiciones meteorológicas
    Huelva
    23.9 °C
    cielo claro

El bus turístico de la II Feria del Legado Británico ya recorre los enclaves históricos de Huelva

El servicio conecta el Barrio Obrero, la Casa Colón y el Muelle de la Compañía Riotinto con salidas durante todo el día

Feria Legado Británico.
Feria Legado Británico.
Huelva Legado Británico
El bus turístico de la II Feria del Legado Británico ya recorre los enclaves históricos de Huelva
Redacción
Redacción
25/09/25 - 19:18

La II Feria del Legado Británico ha puesto en marcha su bus turístico, un servicio especial que permitirá a onubenses y visitantes recorrer algunos de los principales escenarios vinculados a la huella inglesa en la ciudad.

El itinerario conecta tres enclaves emblemáticos: el Barrio Obrero Reina Victoria, la Casa Colón y el Muelle de la Compañía Riotinto. Con salidas desde el Barrio Obrero, el horario de funcionamiento es de 11.00 a 14.00 horas por la mañana y de 17.00 a 21.00 horas por la tarde, facilitando el acceso a quienes deseen disfrutar de las actividades de la feria.

Con esta iniciativa, la organización de la feria busca poner en valor el rico patrimonio cultural e histórico que los británicos dejaron en Huelva, al mismo tiempo que se ofrece una alternativa de transporte cómoda y atractiva para redescubrir estos espacios.

La II Feria del Legado Británico continuará durante los próximos días con un variado programa de actividades culturales, visitas guiadas y propuestas de ocio que tienen como objetivo acercar a la ciudadanía la influencia británica en la arquitectura, la industria y la vida social de la capital onubense.