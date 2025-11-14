Bomberos y sanitarios de Huelva se forman juntos para mejorar la atención en accidentes

El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Huelva y el Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU) han participado en una jornada conjunta de formación destinada a mejorar la coordinación en la atención a víctimas de accidentes. La actividad, organizada con la colaboración de la empresa Antonio España e Hijos, incluyó simulacros y situaciones reales para entrenar maniobras de excarcelación de vehículos.

El Jefe de Dotación del SEIS, César Sánchez, ha explicado que el objetivo es lograr una “intervención coordinada, interactuando los equipos implicados en maniobras lo más auténticas posible, para sincronizar procedimientos y formas de trabajar”, destacando que la formación busca aumentar la eficacia y seguridad en la atención a las víctimas.

Por su parte, Rocío de Paz, directora médica del DCCU Huelva, ha señalado que conocer las prácticas de los distintos equipos que coinciden en accidentes es “fundamental para coordinar actuaciones y nutrirnos de los conocimientos de los otros, mejorando así la intervención conjunta”.

Durante la jornada se prestó especial atención a los planes de excarcelación, maniobras básicas y operaciones de rescate en accidentes de tráfico y otros medios de transporte, aplicando técnicas y procedimientos adecuados para liberar a las personas atrapadas sin poner en riesgo a víctimas ni intervinientes. La formación conjunta permite establecer marcos de referencia comunes y reforzar la capacidad de respuesta frente a emergencias en la provincia.