Las bibliotecas municipales de Huelva superan los 11.000 socios y refuerzan su papel cultural en 2025

Las Bibliotecas Municipales de Huelva han superado durante 2025 la cifra de 11.400 socios, confirmando su papel activo y constante en la vida cultural de la ciudad. A lo largo del año se registraron 6.577 préstamos, un dato que refleja el interés sostenido de la ciudadanía por la lectura y los servicios bibliotecarios.

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, ha destacado que estas cifras evidencian que las bibliotecas “siguen siendo espacios clave para el acceso a la cultura, el aprendizaje y la convivencia”.

Entre los títulos más leídos por el público adulto figuran novelas de gran éxito como El clan, de Camilla Läckberg; Las hijas de la criada, de Sonsoles Ónega; La paciente silenciosa, de Alex Michaelides; o Un animal salvaje, de Joël Dicker, junto a obras de María Dueñas, Javier Castillo, Carla Montero o Chufo Lloréns. Además, cuatro de los diez libros más demandados están firmados por mujeres, lo que supone un 40 % de autoría femenina.

En el ámbito infantil y juvenil, sagas como Diario de Greg, MikelTube o Unicornia continúan siendo referentes, mientras que el cómic mantiene una fuerte presencia con clásicos como Mortadelo y Filemón y autores como Dav Pilkey o Paco Roca. También ha despertado interés el fondo local, con títulos vinculados a la historia y la tradición onubense.

Las bibliotecas han reforzado además su función social, apoyando la integración de personas procedentes de otros países mediante materiales para el aprendizaje del español, y facilitando el acceso digital a través de la plataforma eBiblio Andalucía.

Más allá del préstamo, durante 2025 se ha desarrollado una amplia programación de actividades, con clubes de lectura, cuentacuentos, talleres infantiles, presentaciones de libros, encuentros con autores y exposiciones, consolidando a las bibliotecas municipales como espacios dinámicos y abiertos a toda la ciudadanía.