Las Bibliotecas Municipales de Huelva lanzan una nueva edición de sus Clubes de Lectura

Las Bibliotecas Municipales de Huelva se preparan para dar inicio, a partir de octubre, a una nueva edición de sus Clubes de Lectura, una propuesta cultural consolidada que fomenta el hábito lector y fortalece los lazos sociales en los distintos barrios de la ciudad. La iniciativa busca crear espacios de diálogo y convivencia, donde los participantes puedan compartir sus impresiones sobre obras literarias y enriquecer su experiencia lectora en un ambiente participativo.

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, ha subrayado la importancia de estos clubes, señalando que “no solo fomentan el hábito lector, sino que también fortalecen el tejido social de los barrios, generando espacios de diálogo, convivencia y crecimiento personal. Desde el Ayuntamiento seguimos apostando por la cultura como herramienta de cohesión y participación ciudadana, y las bibliotecas municipales son un pilar fundamental en esta misión”.

Los clubes se desarrollarán de manera gratuita y abierta a todos los públicos en cuatro bibliotecas de la ciudad: Almudena Grandes (Huerta Mena), Rogelio Buendía (Polígono San Sebastián) y Miguel Hernández (La Orden) comenzarán sus sesiones en octubre, mientras que la Biblioteca Juan Ramón Jiménez, en La Hispanidad, iniciará sus actividades en noviembre. Las reuniones se adaptarán a cada grupo, con frecuencia semanal, quincenal o mensual, y podrán celebrarse tanto en horario vespertino como en sesiones mensuales, bajo la coordinación del personal bibliotecario.

Las inscripciones ya están abiertas y se formalizan directamente en cada biblioteca, con plazas limitadas por orden de solicitud. Los interesados pueden consultar toda la información y los detalles de cada club en la web oficial del sistema de bibliotecas: www.bibliotecaspublicas.es/bmhuelva.

Esta propuesta refuerza la vida cultural de Huelva, ofreciendo a vecinos de todas las edades la oportunidad de acercarse a la lectura, compartir experiencias y disfrutar de la riqueza del diálogo en torno a los libros.