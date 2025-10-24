Las bibliotecas, aliadas contra la desinformación en el Día Internacional de 2025

El 24 de octubre se conmemora el Día Internacional de las Bibliotecas 2025, una cita que este año se celebra bajo el lema “Contra la desinformación: bibliotecas”, con el objetivo de destacar el papel esencial de estos espacios como baluartes del conocimiento y la veracidad en una sociedad cada vez más expuesta a la desinformación.

En este contexto, la Biblioteca Provincial de Huelva se suma a la celebración con diversas actividades y una selección especial de libros sobre temas de actualidad, pensada para ayudar a los lectores a comprender mejor el mundo que les rodea y a combatir las noticias falsas que proliferan en redes sociales, medios digitales o televisión.

La iniciativa pone en valor el papel de todas las tipologías de bibliotecas —públicas, escolares, universitarias, especializadas y nacionales— en la defensa de la información veraz y el fomento del pensamiento crítico. En ellas, el personal bibliotecario juega un rol fundamental, orientando a los usuarios hacia fuentes contrastadas y fiables en un momento donde la saturación informativa dificulta distinguir lo cierto de lo falso.

Desde la Biblioteca Provincial onubense se recuerda que las bibliotecas son mucho más que un lugar de lectura: son espacios abiertos, de encuentro y conocimiento, donde la ciudadanía puede acceder libremente a la cultura, la formación y la información de calidad.

“La mejor forma de combatir la desinformación es con información contrastada y accesible”, subrayan desde el centro, que anima a los onubenses a participar en las actividades organizadas durante esta jornada y a redescubrir el papel esencial de las bibliotecas en la construcción de una sociedad más informada y libre.