La Biblioteca Provincial de Huelva retoma el horario ininterrumpido y amplía el préstamo de verano

La Biblioteca Provincial de Huelva ha anunciado que, desde el 1 de septiembre, volverá a su horario ininterrumpido de lunes a viernes, de 09:00 a 21:00 horas. Los sábados permanecerá cerrada hasta el 15 de septiembre, recuperando su horario habitual a partir del 20 de septiembre.

Además, se mantiene la ampliación del préstamo de verano hasta el 15 de septiembre, permitiendo a los usuarios llevarse hasta 10 libros por un periodo de 30 días y hasta 8 materiales audiovisuales por 15 días.

Con estas medidas, la Biblioteca Provincial busca fomentar la lectura y facilitar el acceso a sus recursos, tanto durante los últimos días de verano como al inicio del nuevo curso escolar, reforzando su papel como centro cultural y educativo de referencia en la provincia.