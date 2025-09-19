La Biblioteca Provincial de Huelva crea un Club de Lectura y Conversación en italiano

La Biblioteca Provincial de Huelva ha puesto en marcha un nuevo Club de Lectura y Conversación en Lengua Italiana, dirigido a todas aquellas personas interesadas en mejorar sus conocimientos del idioma y sumergirse en la cultura del Bel Paese.

El programa combina la lectura de textos literarios en italiano con encuentros quincenales de conversación, en los que se fomentará tanto la comprensión lectora como la expresión oral. Además de la práctica lingüística, el club persigue acercar a los participantes a la literatura italiana, desde autores clásicos hasta contemporáneos, y descubrir aspectos culturales y costumbres del país.

Las sesiones se celebrarán los viernes en semanas alternas, de 18:00 a 19:30 horas, con una primera reunión el 24 de octubre. El calendario se extenderá hasta junio de 2026, incluyendo citas en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo.

El único requisito para participar es contar con conocimientos básicos de italiano. La inscripción puede formalizarse a través del boletín disponible en el mostrador de información de la biblioteca o descargándolo desde la web de la Red de Bibliotecas de Andalucía.

Con esta iniciativa, la Biblioteca Provincial de Huelva amplía su oferta cultural y educativa, ofreciendo un espacio de encuentro donde aprender, practicar y compartir la riqueza de la lengua y la literatura italianas en un ambiente dinámico y participativo.