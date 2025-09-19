Aparcamiento gratuito en el Recinto Colombino con lanzaderas al centro durante la Magna

El Ayuntamiento de Huelva ha puesto en marcha un dispositivo especial de movilidad con motivo de la Magna Mariana de este sábado. El Recinto Colombino permanecerá abierto como aparcamiento gratuito para vehículos particulares, con el objetivo de canalizar el tráfico y facilitar el acceso a la capital en una jornada de gran afluencia de visitantes.

Para conectar este estacionamiento con la zona centro, EMTUSA activará un servicio especial de autobuses lanzadera, también gratuito, que unirá el Recinto Colombino con la Glorieta de Villa de Madrid. Este servicio estará operativo de 15.00 a 23.00 horas.

El Ayuntamiento recomienda a los conductores utilizar los accesos habilitados desde el Paseo Marítimo, la glorieta de Cervantes hacia la Avenida Nuevo Colombino y desde la H-30. Además, la calle Manuel de Falla permanecerá cortada al tráfico para facilitar la canalización de vehículos y el paso de las lanzaderas.

Asimismo, se ha habilitado una zona de estacionamiento para autobuses en el Muelle de Levante. Los pasajeros podrán subir y bajar en seis puntos estratégicos situados en el entorno de la carrera oficial: la Avenida Doctor Rubio, Avenida García Palacios, Avenida San Sebastián, Plaza de América, estación de Renfe y calle Ramón Menéndez Pidal.