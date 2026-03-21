El Ayuntamiento renueva cerca de 3.000 metros cuadrados en La Hispanidad y mejora la accesibilidad del entorno

El Ayuntamiento de Huelva encara la fase final del proyecto de rehabilitación de las calles peatonales de la barriada de La Hispanidad con una actuación que ha permitido renovar cerca de 3.000 metros cuadrados en el entorno de las calles Santos Chocano y Gómez de Avellaneda.

La intervención culmina la conexión entre ambas vías y da continuidad al itinerario urbano renovado en el corazón del barrio, incorporando además la integración de la plaza situada en la cabecera de la calle y mejorando de forma notable la accesibilidad.

El proyecto ha sido ampliado en 800 metros cuadrados respecto a la planificación inicial, una decisión adoptada para dar respuesta a las demandas vecinales y completar la transformación del entorno.

Entre las principales actuaciones destaca la renovación del pavimento, la adaptación de rampas y escaleras a la normativa vigente y la habilitación de un acceso para vehículos de emergencia, lo que permitirá mejorar la seguridad y garantizar la llegada de ambulancias, bomberos y otros servicios públicos.

Esta última fase se centra en una superficie de unos 375 metros cuadrados en el encuentro entre ambas calles, donde también se han revestido taludes con piedra caliza y se ha actuado para integrar la plaza en el conjunto urbano.

La actuación forma parte de un proyecto más amplio que ha incluido también las calles Mateo Alemán y Ramón de Campoamor, donde se han eliminado zonas degradadas y antiguos terrizos, sustituyéndolos por espacios pavimentados, accesibles y más seguros. Asimismo, se han renovado redes de saneamiento y abastecimiento y se ha reorganizado el arbolado para mejorar la amplitud y la luminosidad.

Además, la creación de accesos para vehículos de emergencia se enmarca en una línea de actuación municipal que ya ha permitido intervenir en más de 15 puntos de la ciudad con el objetivo de reforzar la seguridad en los barrios.

Con esta intervención, el Ayuntamiento avanza en su modelo de ciudad más accesible, funcional y orientada a mejorar la calidad de vida de los vecinos.