El Ayuntamiento reajusta las obras de la Plaza Mayor y libera 80 aparcamientos en Semana Santa

El Ayuntamiento de Huelva ha decidido reajustar las obras de la Plaza Mayor para liberar un total de 80 plazas de aparcamiento durante la Semana Santa, atendiendo así a la demanda de los comerciantes de la zona en uno de los periodos de mayor actividad del año.

La actuación, coordinada con la empresa adjudicataria Onlyparking, permite que estos espacios estén disponibles desde primera hora de este miércoles y hasta el Domingo de Resurrección, facilitando el acceso al centro de la ciudad durante estos días.

Para hacer posible esta medida, se ha modificado la planificación de los trabajos en el entorno del antiguo Mercado del Carmen, retranqueando el vallado de seguridad, reubicando la maquinaria y concentrando las actuaciones en el perímetro del solar. Todo ello se ha realizado garantizando la seguridad tanto de peatones como de vehículos.

De forma paralela, continúan los trabajos de saneamiento en la zona a cargo de Aguas de Huelva, compatibilizando así el avance de las obras con el uso provisional del espacio como aparcamiento gratuito.

Desde el área de Movilidad se ha establecido un acceso controlado, con entrada y salida delimitadas, para asegurar el correcto funcionamiento de este estacionamiento temporal.

Esta iniciativa se suma al aparcamiento gratuito habilitado junto al Muelle del Tinto, con capacidad para más de 300 vehículos, reforzando así la oferta de estacionamiento en la ciudad durante la Semana Santa.

Con este reajuste, el Ayuntamiento busca favorecer la actividad comercial y mejorar la movilidad en el centro en unos días clave para Huelva.