El Ayuntamiento propone a los vecinos y colectivos del distrito V la construcción de una piscina pública en la parcela Duclós

El Ayuntamiento de Huelva ha dado el primer paso para hacer realidad una de las demandas históricas de la ciudadanía: la construcción de una piscina pública. La alcaldesa, Pilar Miranda, junto a varios miembros de su equipo de Gobierno, ha presentado a representantes de una quincena de asociaciones vecinales y colectivos del distrito V la propuesta de ubicarla en la parcela de la antigua Casa Duclós, un espacio municipal actualmente sin uso y en estado de deterioro.

Durante el encuentro, en el que participaron asociaciones de barrios como La Orden, Santa Marta o La Morana, la propuesta recibió un amplio respaldo vecinal. La mayoría de los asistentes celebraron la iniciativa por considerar que “dotará a la zona de un espacio público y deportivo muy necesario”, agradeciendo además a la alcaldesa “haber escuchado una demanda que lleva años sobre la mesa”.

Miranda explicó que el objetivo es dotar a Huelva de una instalación accesible, moderna y con capacidad para atender al mayor número posible de vecinos. “La capital de la provincia no puede seguir siendo una excepción. Todos los onubenses, vivan donde vivan, tienen derecho a disfrutar de una piscina pública”, subrayó, calificando el proyecto como “una cuestión de justicia social”.

La regidora detalló que la parcela de Casa Duclós reúne las condiciones técnicas y urbanísticas adecuadas: su calificación como suelo dotacional, su cercanía a la avenida de Santa Marta y su ubicación en un distrito con alta densidad de población la convierten en la mejor opción. Además, la futura piscina se integraría en un complejo familiar con zonas verdes, espacios de restauración y áreas de ocio.

El proyecto, señaló Miranda, tendrá también un enfoque social e inclusivo, con programas específicos para colectivos vulnerables y actividades que fomenten la convivencia y los valores cívicos. Asimismo, generará empleo directo e indirecto y contribuirá a dinamizar el entorno del Parque Moret, al que complementará con nuevas opciones deportivas y recreativas.

“La piscina pública de Casa Duclós será un espacio de encuentro, sostenible y con alma, pensado para todas las edades. Recuperaremos una zona degradada y la convertiremos en un motor de vida para el distrito”, concluyó la alcaldesa.