El Ayuntamiento pone en marcha un nuevo servicio municipal para el asesoramiento en la gestión de fondos europeos destinado a entidades del tercer sector

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, acompañada de la teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Familia, Empleo y Vivienda, Adela de Mora, ha presentado este lunes un nuevo servicio municipal de asesoramiento en la gestión de fondos europeos dirigido a entidades del tercer sector.

En el acto, celebrado con la participación de quince asociaciones relacionadas con la formación y el empleo, Miranda explicó que el objetivo es “generar entre todos una dinámica de tracción de fondos y ayudas para beneficiar a la ciudad”, con la intención de extender la iniciativa a ONGs y colectivos sociales, medioambientales y culturales.

El nuevo servicio se enmarca en el Plan Director de Innovación, impulsado por la concejalía de Servicios Sociales, Familia, Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos, con la finalidad de fortalecer la capacidad local para coliderar proyectos de interés para Huelva.

La alcaldesa subrayó que “en tiempos de desafíos económicos y sociales, es más importante que nunca unir esfuerzos y aprovechar las oportunidades que se nos presentan”. En este sentido, destacó que los fondos europeos “no son solo recursos financieros, sino herramientas capaces de transformar los proyectos en realidades concretas”, y recalcó su apuesta por convertir a Huelva “en un espacio de desarrollo estratégico e innovación”.

El Ayuntamiento pretende consolidarse como un aliado estratégico de las entidades del tercer sector para promover proyectos que respondan a las verdaderas necesidades de la población. “Cada euro que consigamos a través de estos fondos puede ser un impulso vital para programas de formación, emprendimiento o inclusión social”, afirmó Miranda.

El nuevo servicio ofrecerá orientación para la presentación de solicitudes de ayudas, apoyo en la búsqueda de socios para convocatorias que lo requieran, asesoramiento en la redacción de proyectos y acompañamiento durante todo el proceso de tramitación.

La gestión se llevará a cabo a través de la consultora Proyectizable, dirigida por Raúl Olmedo, especialista en fondos europeos y transformación digital en el tercer sector.

Entre las entidades asistentes a la presentación se encontraban Hacan, Fundación Don Bosco, Fundación Valdocco, Marcelino Champagnat, Fecons, AOCD, Agua Viva, Ansares, Fundación SUMO, COCEMFE, Aje, Fundación Laboral de la Construcción, Nuevos Horizontes, AOSA-TEA y Codenaf.