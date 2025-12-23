El Ayuntamiento, el Obispado y el Consejo de Hermandades impulsan el II Encuentro de Jóvenes Cofrades

El concejal de Presidencia y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Huelva, Alfonso Castro, junto al presidente del Consejo de Hermandades, Antonio González, y el presidente del grupo joven de la Hermandad Sacramental de la Salud, Vicente Antonio Martín, han presentado la segunda edición del Encuentro de Jóvenes Cofrades Ciudad de Huelva, organizado con el apoyo de la Diócesis y el Consejo de Hermandades. La actividad tendrá lugar el próximo sábado 27 de diciembre, festividad de San Juan Evangelista, patrón de la juventud cofrade.

Castro destacó que este encuentro “demuestra que nuestra Semana Santa tiene un presente vivo y un futuro lleno de esperanza gracias a los jóvenes”. Además, felicitó a la Hermandad Sacramental de la Salud por acoger el evento en su barrio y en su sede canónica, en un año tan especial para la hermandad, que celebra el XXV aniversario de su carácter penitencial.

El concejal explicó que el objetivo principal del encuentro es “escuchar, dar voz y poner en valor el trabajo que realiza la juventud cofrade dentro de las hermandades, porque son ellos quienes mantienen vivas nuestras tradiciones y aportan nuevas ideas y una mirada renovada a la vida cofrade”.

Por su parte, el presidente del Consejo de Hermandades, Antonio González, destacó la importancia de estas citas para que la juventud pueda tomar el relevo en la Semana Santa y elogió el esfuerzo de la Hermandad de la Salud en Pérez Cubillas, valorando su crecimiento y la implicación del barrio y de las instituciones.

Vicente Antonio Martín, presidente del grupo joven de la Hermandad de la Salud, señaló que es “un orgullo y una satisfacción ser los anfitriones del encuentro”, y animó a toda la juventud onubense a participar en la jornada, que servirá de colofón a los actos del XXV aniversario de la hermandad.

La programación del II Encuentro de Jóvenes Cofrades dará comienzo a las 10:30 horas con una charla impartida por la Delegada Diocesana de Hermandades y Cofradías, Mariola Luego. A las 12:00 horas se celebrará la misa de San Juan Evangelista en la Parroquia de San Francisco de Asís, oficiada por el Obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra. La jornada concluirá con una convivencia en la casa hermandad de la Salud, amenizada por la Agrupación Musical del Cristo del Amor.