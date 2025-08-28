El Ayuntamiento negocia con Telpark el impulso del comercio con bonos de aparcamiento y descuentos para coches eléctricos

El Ayuntamiento de Huelva, a través de la concejalía de Turismo, Comercio y Juventud, ha puesto en marcha una nueva campaña de apoyo al comercio y la restauración local, renovando el acuerdo con la empresa Telpark para ofrecer condiciones ventajosas de aparcamiento en el centro.

De este modo, del 8 al 30 de septiembre, estarán disponibles para su adquisición los bonos 'Multi Pass', de 5, 10 o 20 usos para estacionar durante 12 horas en los aparcamientos del Mercado del Carmen y Pablo Rada desde solo 2,49 euros. Una medida, según ha destacado la concejala de Turismo, Comercio y Juventud, Pastora Giménez, “busca dinamizar el tejido comercial local y facilitar el acceso al centro urbano, para fomentar las compras y el consumo en el comercio y la hostelería de la capital tras el parón veraniego”,

Al respecto, la edil ha insistido en que desde el Ayuntamiento “queremos que venir al centro de Huelva no sea una complicación, sino una experiencia cómoda y agradable. Apostamos por medida reales que apoyen a nuestros comerciantes y a toda la ciudadanía, y el aparcamiento es calve para ello”.

“Con esta campaña, -ha proseguido la concejal-, conseguimos tres grandes objetivos que son, incentivar a las compras en el comercio local, facilitar la vida del ciudadano y seguir avanzando en sostenibilidad, ya que por primera vez esta campaña también incluye descuentos en las tarifas de los cargadores de los vehículos eléctricos ubicados en estos parkings”. Concretamente, la campaña ofrece un 30% de descuento en la carga de vehículos eléctricos durante el periodo promocional, reforzando el compromiso municipal con la sostenibilidad y la movilidad eléctrica. De este modo, además de favorecer el comercio, se busca reducir las emisiones contaminantes derivadas de la búsqueda de aparcamiento en la ciudad.

Los bonos de estacionamiento se podrán adquirir fácilmente a través de la aplicación móvil Telpark y estarán disponibles bajo el nombre de ‘Multi Pass’, con opciones de 5, 10 o 20 usos para cualquier franja horaria y para todos los días de la semana, festivos incluidos, con una validez de dos años. El sistema funciona mediante reconocimiento digital de matrículas, eliminando la necesidad de ticket físico o pago en el momento de salida, lo que optimiza el tiempo y mejora la experiencia del usuario.

Este esfuerzo conjunto con la empresa Telpark se enmarca en una estrategia de colaboración público-privada, que tiene como objetivo consolidar un centro urbano más accesible, activo y competitivo.