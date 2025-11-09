El Ayuntamiento licita una plataforma para la gestión de la Policía Local que reforzará la atención y los servicios a la ciudadanía
El nuevo sistema reforzará la coordinación operativa, la atención ciudadana y la respuesta ante incidencias en tiempo real
El Ayuntamiento de Huelva ha puesto en marcha la licitación de una plataforma tecnológica integral para la Policía Local, una herramienta que permitirá modernizar la gestión del cuerpo, optimizar recursos y ofrecer una atención más eficaz y cercana a la ciudadanía.
El concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Moreno, ha señalado que el objetivo es “dotar a la Policía Local de un sistema moderno que facilite la planificación de recursos, la gestión de expedientes y la coordinación con otras administraciones y cuerpos de seguridad”. La nueva plataforma estará conectada con servicios estatales y autonómicos, como el 112, la Policía Nacional o el Sistema Viogén, garantizando la interoperabilidad y la seguridad de la información.
Por su parte, la concejala de Régimen Interior y Modernización Digital, Elena Pacheco, ha destacado que esta iniciativa forma parte del plan de transformación digital del Ayuntamiento, con el que se busca “consolidar una administración más eficiente, innovadora y orientada al ciudadano”.
Aunque la plataforma está pensada principalmente para mejorar la gestión interna de la Jefatura, sus beneficios serán visibles para los vecinos. Permitirá agilizar trámites y comunicaciones electrónicas, reducir desplazamientos y ofrecer un seguimiento más directo de las incidencias registradas en los barrios. Además, incorporará sistemas de análisis predictivo para anticipar problemas de seguridad y mejorar la planificación de servicios.
Entre las mejoras más destacadas, el Ayuntamiento subraya la gestión digital de objetos perdidos y animales extraviados, una mayor eficiencia en el control del tráfico y los vados, y una mejor coordinación con los servicios de emergencia en caso de accidentes o eventos multitudinarios.
Con esta licitación, Huelva da un paso decisivo hacia una Policía Local más moderna, conectada y al servicio de la ciudadanía, reforzando su capacidad de respuesta y su papel como pilar fundamental de la seguridad urbana.