El Ayuntamiento lanza ‘Emergencias Huelva’

El Ayuntamiento de Huelva ha puesto en marcha ‘Emergencias Huelva’, un nuevo canal oficial de comunicación destinado a informar a la ciudadanía sobre incidencias, alertas, recomendaciones de seguridad y actuaciones de los servicios municipales de emergencias.

La iniciativa estará disponible a través de Instagram, Facebook y X, convirtiéndose en una fuente directa y contrastada de información sobre la actividad de Bomberos, Policía Local y Protección Civil, así como sobre dispositivos especiales y situaciones que puedan afectar a la población.

El concejal de Presidencia y Seguridad Ciudadana, Alfonso Castro, ha señalado que esta herramienta nace con la vocación de ofrecer información inmediata, fiable y útil en momentos en los que la rapidez resulta fundamental. Además, ha destacado que permitirá a los ciudadanos conocer en tiempo real la evolución de determinadas incidencias y acceder a consejos de autoprotección y prevención.

Entre sus objetivos figura también combatir la desinformación y los bulos que suelen aparecer durante situaciones de emergencia, ofreciendo una referencia oficial a la que acudir para verificar cualquier información relacionada con alertas o actuaciones de los servicios de seguridad.

A través de este nuevo canal se difundirán además campañas de sensibilización, recomendaciones preventivas y avisos de interés general, reforzando la comunicación entre los servicios de emergencia y la ciudadanía.

Con esta puesta en marcha, el Ayuntamiento da un paso más en su apuesta por una comunicación pública cercana, transparente y eficaz, especialmente en aquellos momentos en los que la información puede resultar clave para garantizar la seguridad de los vecinos.