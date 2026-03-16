Ayuntamiento y Junta refuerzan la coordinación para mejorar la protección de mujeres víctimas de violencia de género en Huelva

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Huelva, José Manuel Moreno, ha mantenido un encuentro de trabajo con el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, José Manuel Borrero, con el objetivo de reforzar la colaboración institucional en materia de protección a mujeres y menores víctimas de violencia.

Durante la reunión, celebrada en Huelva, ambos responsables han abordado distintas líneas de coordinación entre administraciones para mejorar la atención y protección de las personas en situación de vulnerabilidad, especialmente en los casos relacionados con la violencia de género y la violencia intrafamiliar.

En el encuentro, el concejal ha presentado el trabajo que desarrolla el Grupo Hipatia de la Policía Local de Huelva, una unidad especializada dedicada a la atención, protección y seguimiento de mujeres víctimas de violencia de género, así como de menores que sufren situaciones de violencia en el ámbito familiar.

Asimismo, durante la reunión se han analizado posibles medidas de colaboración entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía para fortalecer los mecanismos de protección y mejorar la respuesta institucional ante estos casos.

Con este encuentro, ambas administraciones buscan avanzar en una mayor coordinación entre servicios públicos para ofrecer una atención más eficaz a las víctimas y reforzar los recursos destinados a prevenir y combatir la violencia.