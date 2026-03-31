El Ayuntamiento impulsa la inserción laboral de migrantes con un curso gratuito y compromiso de contratación

El Ayuntamiento de Huelva, en colaboración con Acción contra el Hambre, ha puesto en marcha una nueva edición del programa ‘Vives Emplea Saludable Migrantes’, que incorpora en 2026 un curso de ‘Especialista en Limpieza de Grandes Superficies y Entornos de Alta Afluencia’, orientado a mejorar la empleabilidad de personas migrantes en situación de desempleo.

La formación, completamente gratuita, se desarrollará entre abril y mayo con una duración de 125 horas e incluirá tanto contenidos teóricos como prácticas en empresas, además de un compromiso de contratación. El programa contempla también acompañamiento sociolaboral, formación en competencias digitales básicas y la promoción de hábitos de vida saludables, elementos clave de su metodología.

En esta primera convocatoria se ofertan 30 plazas, con previsión de una segunda edición tras el verano para alcanzar un mínimo de 60 participantes durante el año. El objetivo es facilitar la inserción laboral de al menos el 40% de los alumnos en un sector con alta demanda de empleo en la provincia.

Las personas interesadas deberán formalizar su inscripción previamente y participar en una jornada grupal de selección prevista para el 7 de abril en el Centro Municipal de Los Rosales. Entre los requisitos figuran estar en desempleo, ser mayor de edad, contar con conocimientos básicos de español y tener activa la demanda de empleo.

Esta iniciativa, financiada con fondos europeos y el 0,7% del IRPF gestionado por la Junta de Andalucía, responde a la necesidad de adaptar la formación a las demandas reales del mercado laboral. En un contexto en el que la provincia continúa registrando una de las tasas de paro más elevadas de Andalucía, este tipo de programas se consolidan como herramientas clave para mejorar la empleabilidad y favorecer la inclusión social.