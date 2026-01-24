El Ayuntamiento impulsa un curso de formación para reforzar el voluntariado de Protección Civil

El Ayuntamiento de Huelva, con el apoyo de la Junta de Andalucía, ha anunciado la apertura de la convocatoria de un Curso de Formación Básica para el Voluntariado de Protección Civil, una acción destinada a reforzar la preparación, la seguridad y la eficacia de quienes integran o desean integrarse en este servicio esencial para la atención a la ciudadanía.

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Moreno, ha destacado que los voluntarios de Protección Civil “representan uno de los mayores ejemplos de compromiso cívico y solidaridad con nuestra ciudad”, agradeciendo la labor desinteresada que desarrollan durante todo el año tanto en situaciones de emergencia como en tareas preventivas y eventos multitudinarios. En este sentido, ha subrayado que la formación es “una herramienta clave para dotarles de conocimientos, seguridad y confianza”.

Moreno ha enmarcado esta convocatoria en el compromiso municipal por reforzar y modernizar el servicio, recordando actuaciones recientes como el nombramiento de Manuel Romero como nuevo jefe de Protección Civil, la mejora de los medios materiales y el impulso continuo a la profesionalización del voluntariado. Asimismo, ha animado a la ciudadanía a sumarse a esta agrupación como una forma directa de contribuir a la seguridad y el bienestar de Huelva.

El curso, promovido por el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA), tiene una duración total de 45 horas y se desarrollará en modalidad semipresencial. La fase online, de 32 horas, se impartirá del 2 de marzo al 6 de abril de 2026 a través de la plataforma de teleformación, mientras que las 13 horas presenciales de prácticas se realizarán entre el 18 de abril y el 16 de mayo, concentradas en un único fin de semana por provincia.

Entre los contenidos formativos se incluyen la estructura y funcionamiento de la Protección Civil, primeros auxilios, salvamento y transporte de víctimas, actuación ante incendios, hábitos de autoprotección, recursos psicológicos básicos en situaciones catastróficas, telecomunicaciones y coordinación con otros servicios de emergencia.

La convocatoria oferta 800 plazas para personas mayores de edad vinculadas a agrupaciones de voluntarios inscritas y actualizadas en el registro autonómico. Las solicitudes deberán presentarse antes del 2 de febrero de 2026 a través del Portal del Alumno de la aplicación Atene@, mientras que las autorizaciones deberán completarse antes del 20 de febrero.

Los voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Huelva realizan cada año más de 70.000 horas de servicio, participando en emergencias, fenómenos meteorológicos adversos, simulacros, planes de autoprotección y grandes eventos, consolidándose como uno de los pilares fundamentales de la seguridad en la ciudad.