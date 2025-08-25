El Ayuntamiento de Huelva respalda la IV Concentración Motera con motivo del XI aniversario de los Moteros Descubridores

El Ayuntamiento de Huelva y la Asociación Cultural Moteros Descubridores han firmado un convenio de colaboración para impulsar la IV Concentración Motera, que este año conmemorará el XI aniversario del colectivo. Con este acuerdo, el Consistorio reafirma su compromiso con las iniciativas ciudadanas que fomentan la convivencia, el turismo y la proyección cultural de la capital.

Durante el acto de firma, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado “la relevancia de este tipo de encuentros para la promoción turística de nuestra ciudad, por lo que desde el Ayuntamiento estamos obligados a apoyar esta concentración”. Asimismo, ha puesto de manifiesto “la gran labor que viene desarrollando esta asociación, un ejemplo de compromiso, cuyo aniversario será también una fiesta para toda la ciudad”.

Según la regidora, “este respaldo municipal es una forma de reconocer el trabajo que realiza esta entidad durante todo el año, no solo en la organización de eventos, sino también en su implicación en causas solidarias, culturales y sociales. Queremos que se sientan acompañados en este nuevo aniversario”.

Gracias al convenio, el Ayuntamiento participará activamente en la organización de un evento que reunirá a moteros de toda España y que se ha consolidado como una cita marcada por el respeto, la pasión por las dos ruedas y el homenaje a la identidad onubense.

Por su parte, el presidente de la asociación, Rafael Ángel Ruiz, ha agradecido el apoyo institucional y ha explicado que “estamos ante una edición muy especial, pensada para mostrar a los moteros que nos visitan, tanto de España como del extranjero, todo lo que Huelva puede ofrecer”. Entre las actividades previstas, ha adelantado que “habrá stands de artículos moteros, espacios solidarios —cuyo beneficio íntegro se destinará a Aspapronias—, propuestas para los más pequeños y, para los adultos, rutas como la visita al Muelle de las Carabelas, además de conciertos, exhibiciones y actuaciones”.

La IV Concentración Motera se celebrará del 12 al 14 de septiembre, coincidiendo su jornada inaugural con el aniversario fundacional de la asociación.