El Ayuntamiento de Huelva renueva las instalaciones deportivas de los Jardines de Santa Marta

El Ayuntamiento de Huelva ha llevado a cabo mejoras y acondicionamiento en las instalaciones deportivas de los Jardines de Santa Marta, con el objetivo de ofrecer espacios en óptimas condiciones para la práctica deportiva de la ciudadanía.

Entre las actuaciones realizadas se encuentran la renovación de la pintura de las zonas deportivas y la instalación de nuevas canastas con tablero regulable, que permiten su uso tanto para baloncesto como para minibasket.

Desde el consistorio destacan que estas actuaciones forman parte de un plan continuado de mantenimiento y mejora de las instalaciones municipales, con la intención de garantizar que los vecinos y vecinas de Huelva dispongan de espacios deportivos adecuados, seguros y accesibles.

El Ayuntamiento subraya su compromiso con el deporte y la actividad física, señalando que seguirá ejecutando acciones similares en otras áreas de la ciudad para fomentar la práctica deportiva y el bienestar de la ciudadanía.