750 talleres y 27 disciplinas: arranca la nueva edición de “Cultura en los Barrios” en Huelva

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, junto al concejal de Participación Ciudadana, Jesús Manuel Soriano, ha presentado esta mañana la programación del programa municipal “Cultura en los Barrios” para el curso 2025-2026. Tras la presentación, ambos mantuvieron un encuentro con los más de cincuenta monitores del programa, a quienes felicitaron por su dedicación y compromiso con los vecinos.

Según explicó Miranda, la nueva edición cuenta con 750 talleres que abarcan 27 disciplinas y se impartirán en 49 espacios entre asociaciones de vecinos, centros sociales, el Centro Penitenciario, Cáritas, Hermandad de Emigrantes, el Centro de Participación Activa de Mayores ‘Juan Ramón Jiménez’, la Asociación ‘Voces del Conquero’ y el Colegio Ciudad de los Niños. El programa atiende a unas 15.000 personas, ofreciendo un espacio de aprendizaje y convivencia donde los vecinos fortalecen lazos sociales.

Entre las novedades de esta edición, la alcaldesa destacó el incremento de espacios y talleres, con un total de 1.282 horas semanales, en horario de mañana y tarde. Además, se ha llevado a cabo la regularización de los puestos de trabajo de los monitores y la renovación y modernización de instalaciones y equipamiento, incluyendo equipos de sonido, material de talleres, máquinas de coser, hornos de cerámica, instrumentos de manualidades, suelos de tarima en aulas de baile y mejoras en la climatización de los espacios.

Miranda subrayó que, tras la experiencia del año pasado, Huelva Tv volverá a mostrar semanalmente la actividad de los talleres, acercando el programa a los hogares y animando a la participación de nuevos vecinos.

Las disciplinas ofertadas incluyen baile flamenco, baile de salón, baile latino, manualidades, corte y confección, patchwork, cocina, guitarra, coro flamenco, cerámica, bordado, encajes, fotografía, teatro, macramé, electricidad del hogar, zumba, entre otras. La matrícula permanecerá abierta durante todo el curso, y los interesados pueden informarse en las asociaciones y entidades participantes o a través del correo electrónico participacion.ciudadana@huelva.es.