Buscar
jueves. 11.09.2025
El tiempo
  • Condiciones meteorológicas
    Huelva
    33.4 °C
    cielo claro

El Ayuntamiento de Huelva presenta su programa de actividades para el último cuatrimestre del año

Música, arte, naturaleza y pensamiento crítico centran la programación destinada a fomentar la participación y el desarrollo de los jóvenes
Presentación de la programación para el último cuatrimestre de 2025.
Presentación de la programación para el último cuatrimestre de 2025.
Huelva Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Huelva presenta su programa de actividades para el último cuatrimestre del año
Redacción
Redacción
11/09/25 - 18:01

El Ayuntamiento de Huelva ha dado a conocer el Programa de Actividades del último cuatrimestre de 2025 de la concejalía de Juventud, consolidando la apuesta municipal por generar espacios de participación y desarrollo para los jóvenes de la ciudad. La alcaldesa, Pilar Miranda, ha destacado que la iniciativa busca “crear oportunidades reales para que cada joven se exprese, aprenda y crezca”.

Entre las propuestas destacan Comborock, que ofrece formación y gestión de grupos musicales; el Foro Idea Joven, un concurso de debates escolares sobre temas de actualidad; el proyecto Muros Libres para plasmar creatividad en murales urbanos, y exposiciones como ‘Introspección’ de Ruth Flores y ‘Infravisiones’ de Alberto Bouzón.

Octubre y noviembre acogerán la II Muestra Joven de Arte Urbano, conciertos de Comborock Halloween, el Festival Naturjoven con talleres, conciertos y mercadillo de artesanía, y diciembre cerrará con Christmas Rock, un concierto navideño de talento local.

El programa incluye también actividades educativas como talleres de Educación en Valores, ‘Conoce tu Parque’ y Huertos Educativos, además de servicios del Centro de Información Juvenil, que ofrece asesoramiento, recursos y el Carné Joven con ventajas y descuentos.