El Ayuntamiento de Huelva presenta su programa de actividades para el último cuatrimestre del año

El Ayuntamiento de Huelva ha dado a conocer el Programa de Actividades del último cuatrimestre de 2025 de la concejalía de Juventud, consolidando la apuesta municipal por generar espacios de participación y desarrollo para los jóvenes de la ciudad. La alcaldesa, Pilar Miranda, ha destacado que la iniciativa busca “crear oportunidades reales para que cada joven se exprese, aprenda y crezca”.

Entre las propuestas destacan Comborock, que ofrece formación y gestión de grupos musicales; el Foro Idea Joven, un concurso de debates escolares sobre temas de actualidad; el proyecto Muros Libres para plasmar creatividad en murales urbanos, y exposiciones como ‘Introspección’ de Ruth Flores y ‘Infravisiones’ de Alberto Bouzón.

Octubre y noviembre acogerán la II Muestra Joven de Arte Urbano, conciertos de Comborock Halloween, el Festival Naturjoven con talleres, conciertos y mercadillo de artesanía, y diciembre cerrará con Christmas Rock, un concierto navideño de talento local.

El programa incluye también actividades educativas como talleres de Educación en Valores, ‘Conoce tu Parque’ y Huertos Educativos, además de servicios del Centro de Información Juvenil, que ofrece asesoramiento, recursos y el Carné Joven con ventajas y descuentos.