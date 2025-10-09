El Ayuntamiento de Huelva lidera el proyecto Greener para impulsar el empleo en la industria de la energía verde

El Ayuntamiento de Huelva lidera el proyecto Greener, centrado en el fortalecimiento del mercado laboral de la industria auxiliar para impulsar el sector de la energía verde en el territorio transfronterizo de Andalucía-Algarve-Alentejo. La iniciativa, financiada por el Programa Operativo de Cooperación Transfronterizo España-Portugal (POCTEP), busca integrar a todos los sectores —industria, sociedad civil, gobierno, entidades locales y universidades— en la denominada cuádruple hélice, con el objetivo de modernizar empresas tractoras, consolidar la industria auxiliar y mejorar la empleabilidad en el sector.

En el marco de este proyecto, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y la teniente alcalde de Servicios Sociales, Familias, Empleo y Vivienda, Adela de Mora, visitaron a los alumnos de un Programa de Formación de Operarios de Maquinaria Industrial que el Ayuntamiento está desarrollando en el Centro de Formación Costaluz. Hasta el próximo 10 de octubre, los 13 alumnos seleccionados cursarán 30 horas lectivas para obtener cuatro de los certificados de profesionalidad más demandados por las fábricas: Operario de Camión Grúa, Operario de Grúas Puente, Trabajos en Espacios Confinados y Trabajos en Altura. La formación se complementó con un módulo de emprendimiento impartido el 26 de septiembre en el Centro Municipal de Los Rosales.

Pilar Miranda destacó que el objetivo es formar a los jóvenes y desempleados de la ciudad para que los puestos de trabajo que genere la energía verde se queden en Huelva, preparando a los participantes para los oficios con mayor demanda por parte de las empresas del sector. Por su parte, Adela de Mora subrayó la colaboración con Costaluz, empresa pionera en este tipo de cursos, capaz de ofrecer certificados de profesionalidad con altos estándares de calidad. Además, al tratarse de un proyecto transfronterizo, los onubenses pueden optar a empleos competitivos tanto en España como en Portugal.

El gerente de Costaluz, David Carrasco, celebró la confianza del Ayuntamiento y la perspectiva de negocio que abre el proyecto, destacando el interés de empresas ya asentadas en Huelva que buscan formar a sus trabajadores para integrarlos en la industria de la energía verde.

El proyecto Greener forma parte del Programa Interreg VI A España-Portugal POCTEP 2021-2027 y está financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), consolidando la apuesta de Huelva por la sostenibilidad, la modernización industrial y la creación de empleo en sectores estratégicos.