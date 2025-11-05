El Ayuntamiento de Huelva inicia las obras para poner césped artificial en el campo del Cristo Pobre

Las máquinas ya han comenzado a trabajar en el campo de fútbol Cristo Pobre, donde el Ayuntamiento de Huelva ha iniciado los trabajos para sustituir el albero por césped artificial, acabando así con el último reducto de tierra y polvo amarillo en las instalaciones deportivas municipales.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado la importancia del proyecto, asegurando que, tras “unos trámites burocráticos más largos de lo deseable”, la empresa adjudicataria ha confirmado que las obras estarán finalizadas a comienzos de 2026, cumpliendo así una demanda histórica de los clubes y vecinos de la zona.

“El Cristo Pobre es una instalación emblemática del deporte local, utilizada por numerosos clubes y asociaciones, y siempre ha sido una prioridad atender esta justa petición”, ha subrayado Miranda. La regidora ha añadido que “su transformación en un campo moderno y seguro supone un hito para el fútbol onubense y una gran noticia para los vecinos que llevaban tanto tiempo reclamando este cambio”.

Con un presupuesto base de licitación de 591.786,23 euros, la empresa adjudicataria ha mejorado su oferta con una reducción del plazo de ejecución, comprometiéndose a finalizar las obras antes de que termine 2025.

El proyecto incluye la sustitución del pavimento de albero por césped artificial sobre una base de asfalto, además de mejoras esenciales como nueva iluminación, sistema de riego y equipamiento deportivo completo —porterías, banquillos, marcajes de campos y redes de protección—.

Miranda ha concluido deseando que el nuevo césped “se traduzca en muchos éxitos para los clubes y deportistas, además de en jornadas de diversión, ejercicio y sana convivencia para los menores del barrio”.