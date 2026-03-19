El Ayuntamiento de Huelva impulsa la renaturalización de la avenida Ana María Jerez Cano con un nuevo corredor verde

El Ayuntamiento de Huelva está llevando a cabo la renaturalización de la avenida Ana María Jerez Cano, en la barriada de Marismas del Polvorín, con el objetivo de transformarla en un nuevo corredor verde que mejore el entorno urbano y la calidad de vida de los vecinos.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, junto a la concejala de Infraestructuras y Servicios Públicos, Mariló Ponce, ha visitado las obras acompañada por el presidente de la asociación de vecinos Yáñez Pinzón, Antonio Jesús Camacho. Durante la visita, la regidora ha destacado que esta intervención permitirá convertir una vía sin vegetación en un espacio más saludable y agradable.

El proyecto se centra en la mediana central de la avenida, con una longitud de más de 200 metros y una superficie de unos 380 metros cuadrados, donde se está creando un corredor verde mediante la incorporación de distintos elementos vegetales.

Entre las actuaciones destaca la plantación de más de veinte árboles de gran porte de la especie grevillea robusta, que alcanzarán hasta doce metros de altura y proporcionarán sombra, además de contribuir a reducir la temperatura en verano y mejorar la calidad del aire.

La intervención se completa con la incorporación de arbustos ornamentales y plantas tapizantes, que permitirán cubrir el suelo de forma sostenible, evitando malas hierbas y reduciendo el consumo de agua frente a soluciones tradicionales como el césped.

Asimismo, se ha mejorado el terreno mediante el uso de tierra vegetal y restos orgánicos, y se está instalando un sistema de riego automático por goteo para optimizar el consumo hídrico.

Los trabajos comenzaron con la adecuación de las infraestructuras necesarias y la retirada de ejemplares en mal estado, y actualmente continúan con la plantación progresiva y la instalación del sistema de riego.

El Ayuntamiento prevé que la actuación esté finalizada entre finales de abril y principios de mayo, enmarcándose dentro de la estrategia municipal de renaturalización urbana con la que se busca avanzar hacia una ciudad más sostenible, saludable y adaptada al cambio climático.