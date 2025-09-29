El consistorio impulsa la automatización de procesos para modernizar la gestión municipal

El Ayuntamiento de Huelva ha reforzado en 2025 su estrategia de transformación digital con la incorporación de la Automatización Robótica de Procesos (RPA, por sus siglas en inglés), según ha explicado la concejal de Régimen Interior, Recursos Humanos y Modernización Digital, Elena Pacheco. La iniciativa busca agilizar la gestión municipal, acortar plazos de tramitación, reducir errores y ofrecer un servicio más ágil a los ciudadanos.

Los RPA, también conocidos como bots o robots de software, son programas que imitan el comportamiento humano y permiten automatizar tareas rutinarias y repetitivas. “Esto permite que el personal pueda centrarse en trabajos de mayor impacto y valor añadido”, indicó Pacheco, quien subrayó que la medida sitúa al Ayuntamiento a la vanguardia de las administraciones locales andaluzas en materia de innovación y modernización administrativa.

Durante 2025 se han desarrollado dos actuaciones principales. La primera consiste en un contrato de Asistencia Técnica para analizar los procedimientos administrativos municipales y detectar aquellos con mayor potencial de robotización. Este diagnóstico permitirá crear un catálogo de procesos susceptibles de automatización y diseñar una hoja de ruta que guíe la implantación progresiva de robots en los próximos años, priorizando las áreas con mayor impacto en la mejora del servicio público.

En paralelo, se ha iniciado un proyecto piloto en el Área de Intervención para automatizar el control de pagos de facturas. Este primer robot gestionará de forma autónoma tareas que hasta ahora requerían muchas horas de trabajo del personal, asegurando mayor agilidad, seguimiento más riguroso de las obligaciones económicas y reducción de errores en un área sensible para la administración.

El Consistorio ha adquirido las licencias de software necesarias para desplegar nuevos robots y ha puesto en marcha un plan de formación para el personal interno, encargado de implementar y mantener los futuros desarrollos de RPA. Con estas medidas, Huelva avanza hacia una administración más moderna, eficiente y orientada a mejorar la atención a los ciudadanos.