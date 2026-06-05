El Ayuntamiento de Huelva identifica y esteriliza 248 gatos para controlar las colonias felinas

El Ayuntamiento de Huelva continúa avanzando en la gestión de las colonias felinas urbanas a través del programa municipal de Captura, Esterilización y Retorno (CER), una iniciativa que desde el pasado mes de octubre ha permitido actuar sobre 248 gatos comunitarios repartidos en 53 colonias de la ciudad.

Según los datos facilitados por la Concejalía de Infraestructuras y Servicios Públicos, actualmente permanecen activas 31 de estas colonias, sobre las que se mantiene un seguimiento continuado para garantizar el control poblacional y el bienestar de los animales.

La concejala del área, Mariló Ponce, ha destacado el trabajo realizado durante estos meses para desarrollar una gestión “responsable y controlada” de las colonias felinas, combinando la protección animal con la convivencia ciudadana y el respeto al entorno.

Todos los gatos incluidos en el programa han sido esterilizados, vacunados contra la rabia, desparasitados e identificados mediante microchip municipal, una medida que permite un control más eficaz de los animales y facilita el seguimiento de cada colonia.

El Ayuntamiento mantiene además una estrecha colaboración con el Colegio Oficial de Veterinarios de Huelva y diversas clínicas veterinarias, encargadas de realizar las intervenciones sanitarias y supervisar el estado de salud de los animales.

Desde el Consistorio también recuerdan que existe la posibilidad de adoptar gatos comunitarios identificados con microchip municipal. En estos casos, las personas interesadas pueden tramitar la adopción a través del Ayuntamiento mediante el correspondiente procedimiento administrativo.

La gestión de las colonias felinas se ha convertido en una obligación de las administraciones públicas tras la entrada en vigor de la normativa estatal de bienestar animal, que establece la aplicación de programas CER como herramienta principal para controlar la población de gatos comunitarios de forma ética y efectiva.

La concejala ha insistido en la importancia de seguir concienciando a la ciudadanía sobre la protección animal y la conservación del entorno natural, destacando que el control responsable de las colonias felinas debe abordarse desde una perspectiva integral que combine bienestar animal, salud pública y protección de la biodiversidad.

El Ayuntamiento ha asegurado que continuará desarrollando nuevas actuaciones para reforzar el control y seguimiento de las colonias existentes, así como para mejorar la coordinación con entidades y profesionales especializados en la gestión de estos animales.