El Ayuntamiento de Huelva finaliza la renovación del asfaltado del barrio de La Orden

El Ayuntamiento de Huelva ha concluido los trabajos de renovación del asfaltado en la calle San Bartolomé de la Torre, en el barrio de La Orden, dentro de un plan integral de actuaciones viarias que se extenderá por toda la ciudad.

La planificación municipal incluye intervenciones en la Avenida de Andalucía y en barriadas como Huerta Mena, Isla Chica, La Merced, La Morana, Las Colonias, Los Rosales, Pérez Cubillas, así como en el Polígono San Sebastián, El Torrejón, Verdeluz y La Orden.

El Ayuntamiento ha asegurado que se priorizará la coordinación de las obras para minimizar las molestias a los vecinos y que se facilitará información puntual sobre el desarrollo de los trabajos en cada zona. Con estas actuaciones, el consistorio busca mejorar la seguridad y la comodidad en la circulación de vehículos y peatones en toda Huelva.