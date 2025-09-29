El Ayuntamiento de Huelva celebra una asamblea con asociaciones vecinales y colectivos sociales

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva, encabezado por la alcaldesa Pilar Miranda, mantuvo este fin de semana un encuentro con representantes de asociaciones de vecinos, colectivos de mayores y asociaciones de mujeres en el centro social La Morana. La reunión, inédita por su carácter multitudinario, contó con la presencia de la mayoría de concejales, salvo la edil de Turismo y Comercio, Pastora Giménez, ausente por motivos de salud.

Durante la asamblea, el Ayuntamiento presentó los proyectos en marcha y las actuaciones previstas en distintos barrios de la ciudad, mientras que los asistentes trasladaron sus demandas, sugerencias y consultas en un turno de palabra abierto. Según la alcaldesa, la iniciativa forma parte de la política de “escucha activa” del Consistorio, con el objetivo de acercar la gestión municipal a los colectivos sociales.

Entre los proyectos explicados se incluyen la renovación de pistas deportivas en el Polígono San Sebastián y La Hispanidad, mejoras en zonas comunes de Verdeluz, la demolición de quioscos en desuso y la adaptación del antiguo mercado de La Merced como aparcamiento provisional. También se detallaron planes de rehabilitación de viviendas municipales y de la Casa Grande de Jesús Hermida, así como actuaciones previstas para 2025, como la creación de nuevos aparcamientos en Matadero y La Orden, reformas de plazas en La Orden y Isla Chica, renovación de aceras y zonas verdes en diversos barrios, y la construcción de la primera piscina pública de la ciudad y la primera fase del nuevo Recinto Colombino.

Los asistentes valoraron de manera positiva la posibilidad de reunirse con todos los concejales al mismo tiempo y recibir respuestas directas a cuestiones sobre limpieza, control de plagas o poda. La alcaldesa cerró el encuentro agradeciendo la participación de los colectivos y reiterando el compromiso del equipo de Gobierno con este tipo de reuniones como herramienta de diálogo y participación ciudadana.