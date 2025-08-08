El Ayuntamiento de Huelva cede 13.500 m² junto a la Estación a la Diputación para nueva sede provincial

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva ha incluido en el orden del día de la última Junta de Gobierno celebrada antes del receso administrativo del mes de agosto, la cesión a la Diputación de Huelva de 13.500 metros cuadrados de espacio público situados junto a la parcela de la Estación. De esta forma, se facilita un terreno que permitirá avanzar en la ejecución del proyecto de nueva sede provincial.

Como apunta Felipe Arias, primer teniente alcalde de Urbanismo y Medioambiente y portavoz del equipo de Gobierno Municipal, “con el traspaso de la titularidad continuamos agilizando los trámites para hacer realidad una actuación que será el referente de la nueva Avenida de Italia, puerta de entrada desde el Casco Histórico al Ensanche Sur”.

El edil ha explicado que “una buena planificación es fundamental para ofrecer a los ciudadanos una gestión eficaz del Urbanismo que permita desbloquear y hacer realidad los proyectos”. Por ello, “ya han comenzado las obras del vial del Ensanche Sur que funcionará de alternativa a la avenida de Italia mientras se ejecuta la transformación en base a la propuesta resultante del concurso de ideas, en cuyo proyecto ya se está trabajando y que tiene cómo gran referente la conexión del Centro de la ciudad con la nueva ciudad que mirará a la Ría y el proyecto de la Diputación que implica la rehabilitación de dos edificios emblemáticos”.

Se trata, en definitiva, ha dicho Arias, “de una apuesta por la planificación, que nos permita no sólo desarrollar los proyectos, sino adelantarnos a los problemas y a las necesidades de la ciudad. De avanzar, después de años de caos e improvisación, en un urbanismo metódicamente organizado, para un crecimiento equilibrado de la ciudad”.

La fórmula elegida para la cesión de una parcela de 13.507 metros cuadrados es la mutación demanial externa, un acto administrativo mediante el cual un bien de dominio público cambia de titularidad entre diferentes administraciones públicas, pasando de una administración a otra, sin que se modifique su uso o destino público. Es decir, se produce un cambio en la entidad que gestiona el bien, pero este sigue siendo utilizado para fines públicos.