El Ayuntamiento de Huelva avanza en su Plan de Accesibilidad Integral con el análisis de edificios, rutas y servicios municipales

El Ayuntamiento de Huelva continúa avanzando en la elaboración del Plan de Accesibilidad Integral de la ciudad, actualmente en fase de análisis y diagnóstico, un paso clave para identificar las necesidades y retos que permitan construir una ciudad más inclusiva. Este trabajo técnico está siendo desarrollado por ILUNION Accesibilidad, empresa del Grupo Social ONCE especializada en este ámbito, y servirá como base para diseñar una hoja de ruta que mejore la accesibilidad en los próximos cuatro años.

La teniente de alcaldesa de Familias, Servicios Sociales, Empleo y Vivienda, Adela de Mora, ha destacado que este diagnóstico permitirá “conocer con rigor dónde estamos y qué debemos mejorar para construir una ciudad más inclusiva, donde todas las personas puedan desenvolverse con autonomía y en igualdad de oportunidades”. En este sentido, ha subrayado que la accesibilidad no solo implica eliminar barreras físicas, sino también garantizar que los servicios públicos, los espacios urbanos y la comunicación estén pensados para toda la ciudadanía.

El estudio incluye el análisis in situ de 19 edificios municipales representativos por su diversidad de usos, entre ellos instalaciones deportivas, centros sociales, espacios culturales, equipamientos escénicos o establecimientos comerciales de titularidad pública. Paralelamente, se están evaluando 20 kilómetros de itinerarios urbanos, prestando atención a elementos como pasos peatonales, vados, rampas, escaleras o aseos públicos.

En materia de movilidad, el diagnóstico contempla el análisis de plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida y de las paradas del servicio de autobús urbano, con el objetivo de detectar barreras y proponer mejoras que garanticen un transporte más accesible.

Asimismo, el trabajo aborda la accesibilidad en la comunicación municipal, con una evaluación específica de la página web del Ayuntamiento y sus redes sociales, identificando fortalezas y áreas de mejora para asegurar que la información pública llegue a todos los ciudadanos.

El proceso se ha completado con una fase participativa que incluyó un encuentro celebrado en diciembre de 2025 con 72 representantes de asociaciones y entidades ciudadanas, junto a 31 profesionales municipales. Además, se han realizado entrevistas a áreas clave del Ayuntamiento y una encuesta con la participación de 852 vecinos.

El Plan de Accesibilidad Integral tendrá un horizonte de cuatro años y está alineado con el modelo de planificación de la Junta de Andalucía. Tras la finalización del diagnóstico, el Consistorio iniciará la redacción del documento estratégico que definirá las actuaciones necesarias para avanzar hacia una Huelva más accesible.