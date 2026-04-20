El Ayuntamiento de Huelva autoriza la construcción de 81 nuevas viviendas y 14 alojamientos turísticos en distintos barrios

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Huelva ha aprobado la concesión de licencias para la construcción de 81 nuevas viviendas en diferentes zonas de la ciudad, en una medida que permitirá reforzar la oferta residencial en barrios como La Florida, Adoratrices y el Centro Histórico.

El mayor de los proyectos autorizados se desarrollará en el Plan Parcial 3 La Florida, en una parcela delimitada por las calles Antonio Machado, Gargoris y Camino El Saladillo. Allí se levantará un edificio con 54 viviendas —20 de dos dormitorios y 34 de tres—, además de dos plantas de sótano que albergarán 65 plazas de aparcamiento y 54 trasteros.

Asimismo, el órgano municipal ha dado el visto bueno a la construcción de otras 12 viviendas en la Unidad de Ejecución Marchena Colombo, en la calle Huerto Don Moisés, en la zona de Las Adoratrices, donde también se habilitarán 9 trasteros.

La actividad promotora se extiende igualmente al centro de la ciudad, con la autorización para edificar 15 viviendas en la calle Rico, en los números 45 y 47, con distintas tipologías que van desde uno hasta tres dormitorios.

Junto a estas actuaciones residenciales, la Junta de Gobierno ha aprobado también el cambio de uso de un edificio en la calle Plus Ultra, número 6, que pasará de oficinas a uso turístico. Esta modificación permitirá habilitar 14 alojamientos turísticos distribuidos en varias plantas del inmueble.

Estos acuerdos se enmarcan en la tramitación ordinaria de expedientes urbanísticos y responden a iniciativas privadas que continúan dinamizando el desarrollo urbano en distintos puntos de la capital.