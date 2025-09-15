El Ayuntamiento de Huelva saca adelante la licencia para culminar la rehabilitación del antiguo Banco de España en Huelva

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Huelva ha aprobado hoy la solicitud de licencia presentada por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para finalizar la rehabilitación del edificio del antiguo Banco de España, situado en la Plaza de las Monjas. Este inmueble emblemático se transformará en el futuro Museo de Bellas Artes de Huelva, que integrará en su recorrido los restos arqueológicos hallados en el subsuelo y el legado artístico de José Caballero, destacado miembro de la Generación del 27.

Según el primer teniente alcalde y concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Felipe Arias, “se trata de una buena noticia para la ciudad, que permitirá que la Junta pueda licitar en breve la obra y que el museo sea una realidad muy pronto”. Arias destacó que la aprobación reafirma el compromiso del Ayuntamiento con la cultura, la conservación del patrimonio y la revitalización de los edificios históricos, convirtiendo espacios singulares en símbolos de identidad para los onubenses.

La rehabilitación permitirá respetar el valor patrimonial del edificio y adaptarlo a un museo moderno y accesible, con salas de exposición, biblioteca, hemeroteca y áreas auxiliares para investigación, documentación y divulgación. Una de sus singularidades será la musealización de los restos arqueológicos encontrados durante las excavaciones, reforzando la relación entre historia y arte en la ciudad.

El museo acogerá además la colección de José Caballero, cedida por la Fundación Caballero-Thomas de Carranza, que incluye cerca de 150 pinturas, más de 2.500 dibujos, esculturas, figurines, escenografías, biblioteca, hemeroteca y archivo documental y fotográfico, junto con mobiliario y artes aplicadas. La combinación de arte contemporáneo y patrimonio arqueológico dotará al edificio de un contenido museístico único en la región.

Arias también recordó que Huelva continúa avanzando en la recuperación de su patrimonio arquitectónico e histórico, con actuaciones en la estación de Renfe, el edificio de Hacienda, la antigua cárcel de Isla Chica y otros inmuebles ya rehabilitados, como el edificio de Santa Fe, reconocido por National Geographic como una de las intervenciones más importantes de conservación histórica.

Con esta aprobación, el Ayuntamiento da un paso decisivo para consolidar la ciudad como un referente cultural y patrimonial en Andalucía.