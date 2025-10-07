El Ayuntamiento de Huelva aprueba la construcción de una nueva Residencia de Mayores en el Ensanche Sur

El primer teniente alcalde de Urbanismo y Medioambiente del Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias, ha anunciado que la Junta de Gobierno Municipal ha dado luz verde a la licencia para la construcción de la Residencia de Mayores en el Ensanche Sur. Esta iniciativa se suma a las obras de urbanización de la segunda fase del proyecto, centradas en la nueva avenida que conectará Villa de Madrid con la Plaza del Punto, y representa una de las dotaciones más significativas por su impacto en servicios y empleo para la ciudad.

Arias ha subrayado que “el Ensanche Sur está en marcha y ya no hay quién lo pare”, destacando también la rehabilitación de la antigua Estación de Renfe, el Colegio Ferroviario y nuevos edificios de viviendas promovidos por la Diputación y empresas privadas. La concesión de licencias será constante en los próximos meses, con proyectos como la Ciudad de la Justicia, aparcamientos subterráneos, la nueva Avenida Italia, el Club de Tenis o el recinto Colombino, junto a espacios deportivos, sociales, comerciales, educativos y zonas verdes.

El nuevo centro contará con 102 camas, distribuidas en 64 habitaciones individuales y 19 dobles, incluyendo zonas médicas, de terapia, gimnasio, patios y jardines. La obra tendrá un plazo de ejecución de 20 meses y una inversión estimada superior a siete millones de euros. Además, generará aproximadamente 70 empleos directos estables, principalmente para gerontólogos, médicos, enfermeros, psicólogos, fisioterapeutas y personal de mantenimiento y administración, además de un impacto indirecto en proveedores y otros sectores.

La residencia se ubicará en parcela municipal con entrada principal por la calle Cristóbal Gangoso, limitada por las calles Charles Adams y Los Maestros. El edificio contará con cuatro plantas sobre rasante y una planta semisótano destinada a aparcamientos y cuartos de instalaciones. Las plantas superiores albergarán habitaciones y servicios complementarios, y la cubierta incluirá zonas de solárium, fisioterapia, terapia ocupacional e instalaciones fotovoltaicas.

El proyecto se concibe con un enfoque moderno centrado en la persona y en el envejecimiento activo, ofreciendo tanto plazas públicas como concertadas en un modelo de asistencia público-privado, contribuyendo así al bienestar de los mayores y al desarrollo económico local.