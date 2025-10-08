El Ayuntamiento de Huelva agiliza la tramitación de certificados históricos colectivos con un nuevo servicio automatizado

El Ayuntamiento de Huelva ha puesto en marcha un nuevo servicio que permite la emisión directa de certificados históricos colectivos, uno de los trámites más demandados por la ciudadanía. La concejal de Régimen Interior, Recursos Humanos y Modernización Digital, Elena Pacheco, ha destacado que la iniciativa ya está disponible en las oficinas de autotramitación del Padrón de la calle Aragón y en el Centro Social de Los Desniveles, en el Barrio de la Orden.

Gracias a esta medida, los ciudadanos podrán imprimir de forma inmediata tres tipos de certificados históricos colectivos: el de los últimos doce meses, necesario para el Ingreso Mínimo Vital; el de los últimos cinco años, requerido para la solicitud de Ayudas a la Dependencia; y el del último año natural, destinado principalmente a la tramitación de becas educativas. “Estos son trámites fundamentales para muchas familias onubenses, y ahora serán mucho más ágiles”, subrayó Pacheco.

El nuevo servicio automatizado permitirá la expedición anual de entre 2.500 y 3.000 certificados, eliminando la necesidad de cita previa. Los usuarios solo necesitan un documento de identificación válido (DNI, NIE o pasaporte) y estar empadronados en Huelva. Además, cada mayor de edad conviviente debe presentar un consentimiento individual, mientras que los menores se incluyen en el formulario de uno de sus tutores.

Los formularios se pueden descargar en la web del Ayuntamiento y entregar directamente en las oficinas del Servicio de Empadronamiento, lo que representa un paso significativo hacia la modernización y simplificación de los servicios municipales.